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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 июля, 01:48

В Ельце на фоне воздушной тревоги прогремели несколько взрывов

В городе Елец Липецкой области местные жители сообщили SHOT о серии мощных взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, отражающая атаку беспилотников.

Очевидцы отмечают, что в домах дрожали стёкла. Грохот был слышен в разных районах города. В настоящее время в регионе объявлен красный уровень опасности.

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Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область. При ударах дронов пострадали мужчина и двухлетний мальчик. У ребёнка диагностировали травмы и ссадины.

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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