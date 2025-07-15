В Ельце на фоне воздушной тревоги прогремели несколько взрывов
В городе Елец Липецкой области местные жители сообщили SHOT о серии мощных взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, отражающая атаку беспилотников.
Очевидцы отмечают, что в домах дрожали стёкла. Грохот был слышен в разных районах города. В настоящее время в регионе объявлен красный уровень опасности.
Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область. При ударах дронов пострадали мужчина и двухлетний мальчик. У ребёнка диагностировали травмы и ссадины.
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