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15 июля, 04:15

В США похитили жёсткие диски с невыпущенной музыкой Бейонсе

Бейонсе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.RICARDO

Бейонсе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.RICARDO

Жёсткие диски, содержащие ещё невыпущенную музыку известной певицы Бейонсе, похитили в Атланте. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные местной полиции.

Неизвестный преступник взломал автомобиль, принадлежащий хореографу певицы. Из салона машины были украдены два чемодана, в которых находились конфиденциальные материалы, связанные с концертной деятельностью Бейонсе. Среди похищенного – записи ещё не вышедших треков и детальные планы будущих выступлений.

В результате проведённого расследования полиция Атланты смогла установить личность предполагаемого похитителя, и суд уже выписал ордер на его арест. Однако на данный момент задержать преступника не удалось.

Сама Бейонсе в настоящее время находится в активном турне. Последний концерт в Атланте она провела 14 июля, после чего отправилась в Лас-Вегас для продолжения выступлений.

Сценический экшен без цензуры: Бейонсе осталась без штанов прямо во время концерта
Сценический экшен без цензуры: Бейонсе осталась без штанов прямо во время концерта

Ранее Life.ru писал, что Бейонсе вышла на сцену в костюме в цветах российского триколора. Музыкальный критик подчеркнул, что певица выбрала такой образ специально.

Юния Ларсон
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