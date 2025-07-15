В Воронежской области сбили несколько вражеских беспилотников
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
В пригороде Воронежа и одном из районов области силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Режим повышенной опасности в связи с угрозой атак БПЛА в Воронежской области продолжает действовать.
Ранее в городе Елец Липецкой области местные жители сообщили о серии мощных взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.