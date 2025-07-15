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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 июля, 02:26

В Воронежской области сбили несколько вражеских беспилотников

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В пригороде Воронежа и одном из районов области силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Режим повышенной опасности в связи с угрозой атак БПЛА в Воронежской области продолжает действовать.

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Ранее в городе Елец Липецкой области местные жители сообщили о серии мощных взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Артём Гапоненко
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