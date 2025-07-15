Напоминает начало 1940-х: Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после слов о России

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль резко раскритиковала заявления главы оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса о готовности немецких военных «убивать российских солдат». В своём Telegram-канале она провела параллель между немецким министром и нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом.

Кнайсль обратила внимание на использование Писториусом термина «kriegstüchtig» («соответствующий требованиям военного времени»), отметив, что впервые с 1940-х годов это выражение вновь появилось в лексиконе немецких официальных лиц.

«И когда я смотрю заявление этого немецкого офицера, оно ещё больше напоминает мне начало 1940-х годов. Наступление вглубь России», — написала она.