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15 июля, 03:14

Напоминает начало 1940-х: Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после слов о России

Кнайсль: Слова Писториуса об убийстве русских солдат напоминают начало 1940 года

Карин Кнайсль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Карин Кнайсль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль резко раскритиковала заявления главы оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса о готовности немецких военных «убивать российских солдат». В своём Telegram-канале она провела параллель между немецким министром и нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом.

Кнайсль обратила внимание на использование Писториусом термина «kriegstüchtig» («соответствующий требованиям военного времени»), отметив, что впервые с 1940-х годов это выражение вновь появилось в лексиконе немецких официальных лиц.

«И когда я смотрю заявление этого немецкого офицера, оно ещё больше напоминает мне начало 1940-х годов. Наступление вглубь России», написала она.

Напомним, что в интервью Financial Times Писториус заявил о необходимости вести диалог с Россией «с позиции силы». Он подчеркнул, что в случае нападения немецкие солдаты будут готовы убивать российских военных.

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Артём Гапоненко
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