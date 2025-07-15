В Хабаровске задержали двух иностранцев за финансирование террористов

Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали двух иностранных граждан, которые, по данным следствия, занимались финансированием международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Как сообщили в пресс-службе управления, задержанные, проживавшие в Хабаровске, осуществляли денежные переводы для поддержки террористической деятельности этой организации. В ходе оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты платёжные документы и средства связи, с помощью которых подозреваемые поддерживали контакт с представителями группировки.

Возбуждено уголовное дело по части 1. 1 статьи 205. 1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Расследованием занимаются сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю.

Ранее в Ростове арестовали муфтия, который вёл переговоры с террористами в СИЗО. Его подозревают в причастности к религиозному объединению, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.