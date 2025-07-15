В Ельце при атаке украинского БПЛА пострадал один человек
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В Ельце Липецкой области вражеский БПЛА упал на территории промышленной зоны, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ещё один беспилотник упал в Добринском районе рядом с частным жилым домом. К счастью, в этом случае обошлось без жертв и пострадавших. На месте работает глава района вместе с оперативными службами.
Напомним, местные жители сообщали о серии мощных взрывов в Ельце около 4:30 утра по московскому времени. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны, отражавшая атаку беспилотников. Очевидцы отмечали, что от взрывов в домах дрожали стёкла, а грохот был слышен в разных районах города.