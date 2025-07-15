В Ельце при атаке украинского БПЛА пострадал один человек

В Ельце Липецкой области вражеский БПЛА упал на территории промышленной зоны, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ещё один беспилотник упал в Добринском районе рядом с частным жилым домом. К счастью, в этом случае обошлось без жертв и пострадавших. На месте работает глава района вместе с оперативными службами.