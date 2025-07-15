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Регион
15 июля, 05:38

Дания взяла курс на обнуление отношений с Россией

Посол Барбин: Дания стремится обнулить всё взаимодействие с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jankrikava

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jankrikava

Датские власти настроены полностью прекратить любое взаимодействие с Россией. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией», — подчеркнул дипломат.

Это отражается и на характере общения российского посольства с официальными лицами Копенгагена. Контакты сводятся преимущественно к обсуждению технических вопросов, связанных с работой дипломатических представительств, а также защите прав российских граждан, проживающих в Дании. Кроме того, дипломат отметил, что в общении нередко происходят взаимные демарши — своеобразные жесты протеста и недовольства, которые подчёркивают напряжённость в отношениях.

Таким образом, нынешняя политика Дании демонстрирует стремление к минимизации сотрудничества с Россией, что существенно осложняет диалог и взаимодействие на официальном уровне.

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Кстати, датское правительство активно продолжает пугать своих граждан «российской угрозой». Недавно власти Дании решили начать призывать в армию женщин от 18 до 30 лет, поскольку этой скандинавской стране якобы угрожает Россия.

Владимир Озеров
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