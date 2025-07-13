В Дании предпочитают не вспоминать о подрыве «Северных потоков»
Посол Барбин: В Дании стараются забыть о расследовании подрыва Северных потоков
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Посол России в Копенгагене Владимир Барбин проинформировал о том, что датские власти стараются обходить вниманием тему проводимых расследований в отношении подрыва газопроводов «Северный поток». Своё мнение он высказал в беседе с РИА «Новости».
«В Дании стараются не вспоминать о судьбе расследований взрывов газопроводов системы «Северный поток»: национальное — закрыто, а проведению международного расследования под эгидой ООН Копенгаген решительно воспротивился», — отметил представитель дипмиссии.
Напомним, что подрыв на «Северных потоках» произошёл 26 сентября 2022 года. Европа, приступив к собственным расследованиям, до сих пор не предоставила России никаких данных, несмотря на её настойчивые запросы. Вскоре после происшествия в качестве подозреваемого возникла фигура «украинского дайвера». Президент России Владимир Путин возложил ответственность за диверсию на американские спецслужбы, выразив убеждение, что европейские страны знают правду, но сознательно её обходят стороной. Дания, со своей стороны, разрешила компании Nord Stream 2 AG законсервировать поврежденный сегмент «Северного потока – 2» в Балтийском море. Восстановительные работы оцениваются в астрономическую сумму — около 633 миллионов евро.