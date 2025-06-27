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27 июня, 13:50

Германия хочет законодательно запретить продажу газопровода «Северный поток — 2»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Правительство Германии планирует изменить закон о внешнеэкономической деятельности, чтобы предотвратить продажу и запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, обсуждается вариант продажи оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в швейцарском Цуге, что ограничивает возможности Берлина повлиять на сделку. Ранее появилась информация о готовности американского инвестора приобрести компанию. Власти ФРГ намерены внести правки в законодательство, чтобы получить право блокировать подобные сделки.

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Напомним, инвестор из Майами Стивен Линч в минувшем ноябре направил Минфину США запрос с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по выкупу «Северного потока — 2». Бизнесмен, проработавший два десятилетия в Москве, в своём обращении к американским властям подчеркнул, что усиление контроля над трубопроводом позволит Вашингтону занять более выгодную позицию в диалоге с российской стороной. Он, к слову, уже погасил долги оператора газопровода перед кредиторами.

Александра Мышляева
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