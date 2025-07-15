Россиянин искупался в речке и оглох из-за заражения смертельной бактерией

Житель Томска оглох после купания в местной речке. 35-летний Алексей заразился опасной бактерией, вследствие чего у него начались сильные боли в ухе, появилась гематома и поднялась высокая температура, которую он не мог сбить в течение 10 дней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Житель Томска оглох после купания в местной речке. Фото © SHOT

Всё случилось на прошлой неделе, Алексей отправился на отдых к речке вместе с девушкой. Купание там разрешено, поэтому пара не испытывала никаких опасений, но в итоге томич подцепил синегнойную палочку. Это бактерия, поражающая разные органы и способная привести к летальному исходу.

Не все антибиотики эффективны против инфекции, поэтому лечение оказалось сложным. Болячка вызвала отит: левое ухо почти две недели не слышало, а из-за отёка челюсти мужчина не мог нормально жевать. Сейчас Алексей восстанавливается после тяжёлого лечения. Врачи запретили ему купаться, посещать баню и заниматься спортом до конца лета.