Россиянин искупался в речке и оглох из-за заражения смертельной бактерией
SHOT: Житель Томска заразился синегнойной палочкой после купания в речке и оглох
Житель Томска оглох после купания в местной речке. 35-летний Алексей заразился опасной бактерией, вследствие чего у него начались сильные боли в ухе, появилась гематома и поднялась высокая температура, которую он не мог сбить в течение 10 дней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Житель Томска оглох после купания в местной речке. Фото © SHOT
Всё случилось на прошлой неделе, Алексей отправился на отдых к речке вместе с девушкой. Купание там разрешено, поэтому пара не испытывала никаких опасений, но в итоге томич подцепил синегнойную палочку. Это бактерия, поражающая разные органы и способная привести к летальному исходу.
Не все антибиотики эффективны против инфекции, поэтому лечение оказалось сложным. Болячка вызвала отит: левое ухо почти две недели не слышало, а из-за отёка челюсти мужчина не мог нормально жевать. Сейчас Алексей восстанавливается после тяжёлого лечения. Врачи запретили ему купаться, посещать баню и заниматься спортом до конца лета.
Ранее Life.ru рассказал, что житель Бурятии пострадал во время купания в Гусином озере. 38-летний житель региона получит тяжелейшие рваные раны лица и плеча. Оказалось, что по отдыхающему прошёлся винт катера. Сейчас пострадавший в больнице, ему оказывают помощь.
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