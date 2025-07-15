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15 июля, 06:05

Россиянин искупался в речке и оглох из-за заражения смертельной бактерией

SHOT: Житель Томска заразился синегнойной палочкой после купания в речке и оглох

Житель Томска оглох после купания в местной речке. 35-летний Алексей заразился опасной бактерией, вследствие чего у него начались сильные боли в ухе, появилась гематома и поднялась высокая температура, которую он не мог сбить в течение 10 дней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Житель Томска оглох после купания в местной речке. Фото © SHOT

Житель Томска оглох после купания в местной речке. Фото © SHOT

Всё случилось на прошлой неделе, Алексей отправился на отдых к речке вместе с девушкой. Купание там разрешено, поэтому пара не испытывала никаких опасений, но в итоге томич подцепил синегнойную палочку. Это бактерия, поражающая разные органы и способная привести к летальному исходу.

Не все антибиотики эффективны против инфекции, поэтому лечение оказалось сложным. Болячка вызвала отит: левое ухо почти две недели не слышало, а из-за отёка челюсти мужчина не мог нормально жевать. Сейчас Алексей восстанавливается после тяжёлого лечения. Врачи запретили ему купаться, посещать баню и заниматься спортом до конца лета.

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Ранее Life.ru рассказал, что житель Бурятии пострадал во время купания в Гусином озере. 38-летний житель региона получит тяжелейшие рваные раны лица и плеча. Оказалось, что по отдыхающему прошёлся винт катера. Сейчас пострадавший в больнице, ему оказывают помощь.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
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