«‎Вопрос времени»: Трамп уверен в победе России на Украине

У президента США Дональда Трампа нет никаких сомнений в том, что Россия в итоге одержит победу на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированного представителя администрации главы американского государства.

«Точка зрения президента (США) такова, что Россия победит. Вопрос в том, сколько времени это займёт», – сказал собеседник издания.