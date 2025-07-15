Кая Каллас назвала 50-дневный срок Трампа для сделки по Украине слишком долгим

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас со смешанными чувствами отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, установившего срок в 50 дней для достижения договорённостей по конфликту на Украине.

«С одной стороны, жёсткая позиция Трампа в отношении России – это положительный момент. С другой стороны, 50 дней – это очень много времени», — заявила Каллас, чьё выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.