Трамп тайно разрешил Украине бить ракетами ATACMS на 300 км вглубь России
WP: Трамп разрешит Украине использовать имеющиеся 18 дальнобойных ракет ATACMS
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Президент США Дональд Трамп может разрешить вооружённым силам Украины использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, имеющихся у Киева. Такой бонус Незалежная получит в рамках оказания помощи со стороны Америки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
«Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность действия в 300 километров», — говорится в материале.
Данные ракеты не смогут достичь Москвы или Санкт-Петербурга, однако способны угрожать военным базам, аэродромам и складам на территории России, которые сейчас находятся за пределами досягаемости ВСУ, пишет издание.
Напомним, что Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме достиг соглашения о поставках оружия Украине. По его словам, договор предусматривает, что вооружение будет поставляться при условии оплаты со стороны Киева.