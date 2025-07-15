Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 07:28

«Животные стонут по ночам»: Тюменцы пожаловались на передвижной цирк посреди парковки

Жители Тюмени пожаловались на условия содержания животных в передвижном цирке

Цирк. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Цирк. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Жители Тюмени выразили недовольство приехавшим к ним цирком, который разместился на парковке торгового центра «Сити Молл». Людей тревожат условия содержания животных, которые по ночам издают стоны и крики. Жалобами, а также видео неравнодушные граждане поделились в социальных сетях.

Жители Тюмени пожаловались на условия содержания животных в передвижном цирке. Видео © URA.ru

В одном из постов говорится, что тигров и обезьян содержат в контейнерах на территории жилого района. Открытые окна свидетельствуют о неработающих кондиционерах. Автор видео обратила внимание, что температура в течение дня колебалась от 19 до 29 градусов, и животные всю ночь стонали и кричали. Она задалась вопросом, как звери ходят в туалет, назвав происходящее «жестоким обращением с животными».

К слову, на кадрах действительно слышны рычание и крики. А женщина утверждает, что территория цирка не огорожена должным образом. В ответ руководитель цирка Юрий Ковалёв заявил, что в каждом городе, где выступает труппа, есть неравнодушные граждане, интересующиеся судьбой животных. По его словам, «пушистые» представители цирка якобы содержатся в хороших условиях.

«Наши питомцы содержатся в хороших условиях, одних из лучших, я бы сказал. У нас есть лицензия, мы прошли проверки от тюменского Россельхознадзора, всё у нас в порядке. Любой желающий может прийти к нам и посмотреть, как живут животные», — подчеркнул собеседник URA.ru.

Появилось жуткое видео с моментом падения гимнаста из Эфиопии в Московском цирке
Появилось жуткое видео с моментом падения гимнаста из Эфиопии в Московском цирке

Напомним, ранее в Госдуме призвал ввести штрафы за жестокое обращение с животными в цирках, зоопарках, дельфинариях и на зрелищных шоу. В законопроекте говорится, что особое внимание следует уделить как раз передвижным циркам, которых сложно контролировать из-за постоянных перемещений.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar