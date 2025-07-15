Украину опустили на землю после обещаний Трампа отправить оружие ВСУ

Украине не стоит надеяться на быстрые поставки оружия американской стороной, на реализацию обещаний у Вашингтона могут уйти месяцы и даже годы. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные экспертов.

Всё дело в слабой военной промышленности в европейских странах: ЕС не сможет обеспечить Киев вооружением своими силами, поэтому будет вынужден платить американским производителям за выпуск оружия для ВСУ. По словам собеседника издания, на производство потребуется очень много времени, поэтому Киеву придётся научиться ждать.