Украину опустили на землю после обещаний Трампа отправить оружие ВСУ
NYT: Поставки нового американского оружия Украине могут занять месяцы и годы
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Украине не стоит надеяться на быстрые поставки оружия американской стороной, на реализацию обещаний у Вашингтона могут уйти месяцы и даже годы. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные экспертов.
Всё дело в слабой военной промышленности в европейских странах: ЕС не сможет обеспечить Киев вооружением своими силами, поэтому будет вынужден платить американским производителям за выпуск оружия для ВСУ. По словам собеседника издания, на производство потребуется очень много времени, поэтому Киеву придётся научиться ждать.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме США и ЕС договорились о поставках оружия Украине. Достигнутое соглашение предусматривает, что оружие будет поставляться на условиях оплаты украинской стороной. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление Трампа. По его мнению, американский лидер пытается усидеть на двух стульях, но на ход СВО действия Вашингтона не повлияют.