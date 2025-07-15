«Каждый не сможет»: Моряк перечислил качества, необходимые для работы в суровой Арктике
Моряк Владислав: Для работы в Арктике нужны дисциплина и ответственность
Корабль в Арктике. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Для работы на корабле в суровых условиях Арктики важны дисциплина, ответственность и готовность идти на компромиссы «ради общей пользы», уверен моряк 1-го класса Владислав, который порядка семи лет провёл среди льдов и белых медведей. По его словам, далеко не каждый человек обладает качествами, необходимыми для покорения Севера.
«Каждый не сможет стать моряком в Арктике. Необходимо обладать высоким уровнем физического здоровья, устойчивостью к нагрузкам, способностью быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам и эффективно взаимодействовать с членами экипажа», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделять не менее 10 млрд рублей в год на инфраструктуру в Арктике. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия защитит свои интересы в этом регионе от посягательств других стран.