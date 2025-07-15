«Каждый не сможет»: Моряк перечислил качества, необходимые для работы в суровой Арктике

Для работы на корабле в суровых условиях Арктики важны дисциплина, ответственность и готовность идти на компромиссы «ради общей пользы», уверен моряк 1-го класса Владислав, который порядка семи лет провёл среди льдов и белых медведей. По его словам, далеко не каждый человек обладает качествами, необходимыми для покорения Севера.