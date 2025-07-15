Американец с российским паспортом задумался о новом имени в честь героя фильма «Брат»
Получивший гражданство РФ американец Мартиндейл может сменить имя на Данилу
Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов, © фильм «Брат», режиссер/сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk
Американец Дэниэл Мартиндейл, получивший сегодня российское гражданство, признался, что подумывает сменить имя в честь главного героя культового фильма «Брат» — Данилы Багрова.
«Думаю над этим», — сказал Мартиндейл журналистам во вторник.
На вопрос о том, в чём же сила, американец не стал оригинальничать и ответил цитатой самого Багрова: «В правде».
Напомним, что Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал Москве координаты военных объектов ВСУ. В ноябре 2024 года российские военнослужащие вывезли американца с неподконтрольной нам территории, а сегодня он торжественно был принят в гражданство России.
Больше новостей по теме читайте по ссылке.