Орбан требует от ЕС возмездия для убийц венгра, отказавшегося «умирать за Украину»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Европейскому союзу с настоятельным требованием ввести санкции против украинских руководителей, которых венгерская сторона считает ответственными за смерть 45-летнего венгра Йожефа Шебештьена. Он обвинил в убийстве мужчины сотрудников ТЦК Закарпатской области.

«Сегодня правительство Венгрии призвало Брюссель немедленно включить украинских лидеров, ответственных за смерть венгерского гражданина Йожефа Шебештьена, в санкционный список Европейского союза по правам человека» , — написал Орбан у себя в соцсетях.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине сотрудники военкомата убили железным прутом венгра, который отказался идти воевать на фронт. Уже в здании ТЦК мужчина заявил, что не намерен «умирать за Украину». Через три недели после зверского избиения он умер в больнице.