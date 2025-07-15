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15 июля, 09:30

Орбан требует от ЕС возмездия для убийц венгра, отказавшегося «умирать за Украину»

Орбан требует санкций ЕС против Киева за гибель венгра при силовой мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Европейскому союзу с настоятельным требованием ввести санкции против украинских руководителей, которых венгерская сторона считает ответственными за смерть 45-летнего венгра Йожефа Шебештьена. Он обвинил в убийстве мужчины сотрудников ТЦК Закарпатской области.

«Сегодня правительство Венгрии призвало Брюссель немедленно включить украинских лидеров, ответственных за смерть венгерского гражданина Йожефа Шебештьена, в санкционный список Европейского союза по правам человека», — написал Орбан у себя в соцсетях.

Орбан: Зеленский критикует Будапешт из-за отказа венгров умирать на Украине
Орбан: Зеленский критикует Будапешт из-за отказа венгров умирать на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине сотрудники военкомата убили железным прутом венгра, который отказался идти воевать на фронт. Уже в здании ТЦК мужчина заявил, что не намерен «умирать за Украину». Через три недели после зверского избиения он умер в больнице.

Владимир Озеров
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