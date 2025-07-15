Умер пожарный Генин – один из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
ТАСС: Умер пожарный Сергей Генин, осуждённый за халатность в «Зимней вишне»
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Пожарный Сергей Генин, который был осуждён за халатность во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, скончался после долгой болезни. Об этом ТАСС сообщили его знакомые.
«Сергей Генин скончался в больнице. В последние дни он находился в реанимации», — сказал собеседник агентства.
Генин был единственным человеком, который смог спасти человека во время пожара в «Зимней вишне». Группа Генина во время пожара в «Зимней вишне» вывела Михаила Трусова из кинозала, где погибло большинство людей. Вскоре Генина задержали и поместили в СИЗО, обвиняя в халатности.
Адвокаты назвали приговор несправедливым и незаконным. Руководство МЧС и эксперты по пожаротушению настаивали на невиновности Генина. В СИЗО у Генина диагностировали онкологию. В апреле 2023 года его освободили под подписку о невыезде. К моменту вступления приговора в силу срок наказания Генина истёк.
Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года, он унёс жизни 60 человек, включая 37 детей, оказавшихся запертыми в кинозале. В 2019 году на месте трагедии создали парк Ангелов, высадив 60 сосен в память о погибших. Фигуранты дела получили сроки от 7 до 18 лет. Танзиля Комкова осуждена на 18 лет за взятку в 7 млн рублей от застройщика. Эдуард Комков получил 10 лет и штраф 70 млн рублей, Никита Чередниченко — 15 лет строгого режима и штраф 70,5 млн рублей.