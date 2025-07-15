Умер пожарный Генин – один из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Пожарный Сергей Генин, который был осуждён за халатность во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, скончался после долгой болезни. Об этом ТАСС сообщили его знакомые.

«Сергей Генин скончался в больнице. В последние дни он находился в реанимации», — сказал собеседник агентства.

Генин был единственным человеком, который смог спасти человека во время пожара в «Зимней вишне». Группа Генина во время пожара в «Зимней вишне» вывела Михаила Трусова из кинозала, где погибло большинство людей. Вскоре Генина задержали и поместили в СИЗО, обвиняя в халатности.