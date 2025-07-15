В ПМР раскрыли планы НАТО по нападению на Приднестровье
Депутат ПМР Сафонов: В НАТО придумали план нападения на Приднестровье
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Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов сообщил РИА «Новости», что в НАТО разработан план военной операции против Приднестровья.
Сафонов полагает, что эти приготовления создают предпосылки для ввода западных и румынских войск в Молдавию, особенно в контексте возможного вторжения англо-французских сил на юг Украины с целью захвата Одессы и Николаева. По его словам, наличие плана нападения на Приднестровье не вызывает сомнений.
Однако депутат считает маловероятным реализацию этого плана в ближайшее время, поскольку у сторон есть другие намерения в отношении региона, а именно — «окружить Приднестровье и добиться его капитуляции».
Сафонов предупредил, что ввод румынских и натовских войск в Молдавию положит конец любым перспективам мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, поскольку фактически это будет равносильно войне между НАТО и Россией, военный контингент которой находится на территории Приднестровья. Он выразил надежду, что бывшая Молдавская ССР останется зоной мира, подчеркнув, что военный сценарий принесет лишь страдания.
А ранее в СВР заявили, что НАТО предпринимает шаги, чтобы сделать из Молдавии новый инструмент давления на Россию в военной сфере. Там считают, что альянс готовится активно использовать территорию республики в случае потенциального вооруженного столкновения с Москвой. По мнению российской разведки, планы НАТО заключаются в том, чтобы молдавские граждане оказались в роли «пушечного мяса», а сама страна стала передовой базой альянса на восточном направлении. В СВР подчеркнули, что реализация такого сценария, задуманного западными странами, станет для Кишинева началом краха.