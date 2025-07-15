Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 10:04

В ПМР раскрыли планы НАТО по нападению на Приднестровье

Депутат ПМР Сафонов: В НАТО придумали план нападения на Приднестровье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов сообщил РИА «Новости», что в НАТО разработан план военной операции против Приднестровья.

Сафонов полагает, что эти приготовления создают предпосылки для ввода западных и румынских войск в Молдавию, особенно в контексте возможного вторжения англо-французских сил на юг Украины с целью захвата Одессы и Николаева. По его словам, наличие плана нападения на Приднестровье не вызывает сомнений.

Однако депутат считает маловероятным реализацию этого плана в ближайшее время, поскольку у сторон есть другие намерения в отношении региона, а именно — «окружить Приднестровье и добиться его капитуляции».

Сафонов предупредил, что ввод румынских и натовских войск в Молдавию положит конец любым перспективам мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, поскольку фактически это будет равносильно войне между НАТО и Россией, военный контингент которой находится на территории Приднестровья. Он выразил надежду, что бывшая Молдавская ССР останется зоной мира, подчеркнув, что военный сценарий принесет лишь страдания.

«Людоедская слава Зеленского не даёт покоя»: Санду заподозрили в попытке уничтожить Молдавию руками НАТО
«Людоедская слава Зеленского не даёт покоя»: Санду заподозрили в попытке уничтожить Молдавию руками НАТО

А ранее в СВР заявили, что НАТО предпринимает шаги, чтобы сделать из Молдавии новый инструмент давления на Россию в военной сфере. Там считают, что альянс готовится активно использовать территорию республики в случае потенциального вооруженного столкновения с Москвой. По мнению российской разведки, планы НАТО заключаются в том, чтобы молдавские граждане оказались в роли «пушечного мяса», а сама страна стала передовой базой альянса на восточном направлении. В СВР подчеркнули, что реализация такого сценария, задуманного западными странами, станет для Кишинева началом краха.

Николь Вербер
  • Новости
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar