Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов сообщил РИА «Новости», что в НАТО разработан план военной операции против Приднестровья.

Сафонов полагает, что эти приготовления создают предпосылки для ввода западных и румынских войск в Молдавию, особенно в контексте возможного вторжения англо-французских сил на юг Украины с целью захвата Одессы и Николаева. По его словам, наличие плана нападения на Приднестровье не вызывает сомнений.

Однако депутат считает маловероятным реализацию этого плана в ближайшее время, поскольку у сторон есть другие намерения в отношении региона, а именно — «окружить Приднестровье и добиться его капитуляции».

Сафонов предупредил, что ввод румынских и натовских войск в Молдавию положит конец любым перспективам мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, поскольку фактически это будет равносильно войне между НАТО и Россией, военный контингент которой находится на территории Приднестровья. Он выразил надежду, что бывшая Молдавская ССР останется зоной мира, подчеркнув, что военный сценарий принесет лишь страдания.