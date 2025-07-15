«Мир – пробник Америки!» Дочь российского мэра попала в скандал из-за фото VIP-отдыха с собачкой

Дочь мэра Иркутского района Иркутской области Леонида Фролова публикует в соцсети фотографии из поездки по США, хвастаясь брендовыми вещами, дорогими отелями, играми в казино. В комментариях девушка написала, что считает Штаты «страной, в которую мечтаешь вернуться снова и снова».

Екатерина Фролова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katyushik

Екатерина Фролова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katyushik

Фото с отдыха Екатерины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katyushik

В путешествии Екатерину сопровождает её супруг Рубен Казарян. Мужчина тоже успевает постить кадры поездки. Под своими фото он пишет, что «весь цивилизованный мир — это пробник Америки». Екатерина позирует в Беверли-Хиллз и на фоне роскошных видов Голливуда, также фотографирует шампанское Moët за своим столиком в ресторане и демонстрирует подписчикам сумочку Louis Vuitton для переноски собачки за 220 тысяч рублей.

Сейчас Екатерина и Рубен закрыли свои аккаунты в соцсети, однако пользователи уже успели «оценить» приоритеты дочери чиновника и задаться щекотливыми вопросами. Сам мэр Иркутского района Леонид Фролов выкладывает в соцсети фотографии с участниками СВО, волонтёрами и рассказывает, как его район помогает фронту. Чиновник не стал отмалчиваться по поводу ситуации с дочерью, так как информация о её роскошной жизни начала расходиться в Сети. По мнению Фролова, шумиха – результат проделок его конкурентов и злопыхателей.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов. Фото © Telegram / Леонид Фролов

«Пара слов моим оппонентам. Вы нарушили негласный закон — никогда не трогать семью и детей. Мужчины так не поступают! Делайте выводы. И помните: заказывая посты и комментарии беглым администраторам «сливных помоек» и ботоферм, вы финансируете ВСУ, которым релоканты отправляют ваши деньги», — написал он в телеграм-канале.

Фролов подчеркнул, что делает всё для приближения Победы, пока кто-то пытается очернить его репутацию. Он также извинился в беседе с журналистами за посты дочери и заявил, что у неё «отдельная семья», к которой он не имеет отношения.