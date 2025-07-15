«Ноги в кровь»: Звезда Comedy Woman серьёзно травмировалась на съёмках

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко умеет подарить зрителю хорошее настроение. Но ей лично съёмки не всегда приносили удовольствие, а порой даже доставляли страдания. Однажды актриса повредила ногу, не справившись со сложными физическими испытаниями на проекте «Большой куш».

«И это действительно такая история, когда ты едешь на проект и говоришь: «Ребят, я сразу скажу, я убиваться ради этого всего не готова». Дальше склейка — ноги в кровь, ты не можешь ходить, потому что у тебя просто свело мышцу...» — призналась артистка.

Она отметила в интервью Леди Mail, что в этот момент появился азарт, который заставил перетерпеть травму. Кроме того, юмористка не могла подвести партнёров по команде. На данный момент звезда уже восстановилась и работает над новыми проектами.