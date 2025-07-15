Коллегия Минспорта большинством голосов приняла Хартию этики российского спорта

Коллегия Министерства спорта РФ приняла большинством голосов Хартию этики российского спорта. Министр спорта страны Михаил Дегтярёв назвал документ своего рода манифестом, который будет касаться всех: тренеров, спортсменов, болельщиков, судей.

Михаил Дегтярёв. Видео © Life.ru

«Предлагаю сегодня принять Хартию этики российского спорта, и далее в течение года принять и обсудить её в коллективах. Документ — это наш манифест, он касается всех: спортсменов, тренеров, судей, болельщиков, журналистов, руководителей СМИ», — пояснил чиновник.

В Хартии говорится о высоком предназначении спорта, его объединяющей силе, почитании традиций. Также в положениях содержится призыв служить спорту России, его развитию и совершенствованию честно и с полной самоотдачей. Кроме того, спортсменам предлагается оставаться патриотами и беречь честь своей команды, школы, города, страны. Хартия закрепляет принцип честного соперничества, взаимоуважения, поддержки партнёров по команде и лиц с ограниченными возможностями.