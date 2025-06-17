Волокита и препятствия: В Госдуме призвали частично отменить Fan ID

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился в Министерство спорта с просьбой отменить требование Fan ID для детей младше 14 лет. Он аргументирует это тем, что оформление именного пропуска на каждого ребёнка создаёт неоправданные сложности для семей, посещающих спортивные мероприятия. Копия обращения Даванкова есть в распоряжении Life.ru.

В своём письме Даванков напомнил, что Fan ID был введён в 2022 году как мера по предотвращению противоправного поведения на спортивных объектах. Однако, по его мнению, распространять эти требования на малолетних детей нецелесообразно.

«Дети заведомо не относятся к числу потенциальных нарушителей, и требование оформлять Fan ID на каждого ребёнка не способствует укреплению безопасности, но создаёт дополнительные препятствия для добросовестных семейных болельщиков», — отметил парламентарий.

Согласно данным ВЦИОМ, популярность футбола в России за последние годы значительно снизилась. Доля россиян, равнодушных к этому виду спорта, выросла с 43% в 2005 году до 77% в 2024-м. Число постоянных болельщиков за тот же период сократилось с 19% до 4%. Эксперты связывают это, в том числе, с введением Fan ID: после 2022 года заполняемость стадионов заметно упала. Например, у московского «Динамо» она снизилась почти вдвое — с 17,5 тыс. до 8,1 тыс. зрителей, а у петербургского «Зенита» — с 34 тыс. до 27 тыс.

Особенно проблемной меру считают родители: чтобы оформить Fan ID на ребёнка, им необходимо подтверждать его личность в МФЦ, что сопровождается бумажной волокитой и затрудняет спонтанные походы на стадион. Также в обращении Даванкова упоминается резонансный случай из Екатеринбурга в марте 2023 года, когда семью с тремя детьми, включая семимесячного младенца, сначала не хотели пускать на матч «Урал» – «Динамо» из-за отсутствия Fan ID у младшего ребёнка.