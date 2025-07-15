«‎В долг не даю!» Очень жадная бабуля спустила ₽21 млн на маркетплейсах и живёт в доме-свалке

Шанхайская пенсионерка потратила более 2 млн юаней ($280 тысяч или почти 22 млн рублей) на онлайн-покупки. Ей пришлось снять для хранения посылок отдельную квартиру, сообщает South China Morning Post.

66-летняя Ван из района Цзядин годами заказывала товары в интернете, поэтому её дом и гаражный подвал завалены нераспакованными посылками. По её словам, вещей стало так много, что спать в собственном жилье уже невозможно.

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Соседи жалуются на антисанитарию: в районе появились тараканы и мухи, а также стоит стойкий неприятный запах. Ван призналась, что тратит деньги на покупки, чтобы у окружающих сложилось впечатление, будто у неё нет свободных средств, чтобы дать в долг.

«Чтобы другие не занимали у меня деньги, я предпочитаю тратить их на покупки. Когда они видят горы вещей у меня дома, они считают неуместным просить у меня денег в долг», — признаётся бабуля-шопоголик.

Женщина активно покупает золото, БАДы и косметику во время стримов. Её дочь живёт за границей и почти не навещает мать. Представитель жилкомитета отметил, что попытки помочь Ван через семью не увенчались успехом.