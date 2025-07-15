Китайцы стали обнимать тыквы, чтобы охладиться в аномальную жару

Эксперты традиционной китайской медицины (ТКМ) утверждают, что этот метод имеет свои научные обоснования, пишет Yahoo. Благодаря высокому содержанию воды (более 95%) и хорошей теплоёмкости, этот овощ способен эффективно поглощать тепло, поддерживая температуру поверхности тела на 3-5°C ниже комнатной. Кожура восковой тыквы считается лекарственным растением и помогает уменьшать отёки. Тем не менее, специалисты ТКМ предостерегают от использования этого метода людям со «слабыми» селезёнками и желудками, а также тем, кто не переносит холод, особенно пожилым, маленьким детям и беременным женщинам.