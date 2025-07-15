Китайцы стали обнимать тыквы, чтобы охладиться в аномальную жару
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На востоке Китая установилась жаркая погода, в некоторых районах температура превышает 40°C. С конца июня 102 метеорологические станции страны фиксируют ежедневные максимумы, устанавливающие новые исторические рекорды. Чтобы облегчить ночной сон в таких условиях, многие жители обратились к древнему средству — «зимней тыкве».
В Китае для охлаждения стали обнимать тыквы. Видео © Telegram / Юань да Марья
Эксперты традиционной китайской медицины (ТКМ) утверждают, что этот метод имеет свои научные обоснования, пишет Yahoo. Благодаря высокому содержанию воды (более 95%) и хорошей теплоёмкости, этот овощ способен эффективно поглощать тепло, поддерживая температуру поверхности тела на 3-5°C ниже комнатной. Кожура восковой тыквы считается лекарственным растением и помогает уменьшать отёки. Тем не менее, специалисты ТКМ предостерегают от использования этого метода людям со «слабыми» селезёнками и желудками, а также тем, кто не переносит холод, особенно пожилым, маленьким детям и беременным женщинам.
Как уже рассказыал Life.ru, аномально высокие температуры воздуха увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может существенно ухудшить состояние людей с соответствующими заболеваниями. Подробнее о необходимых мерах предосторожности, которые помогут снизить риски, связанные с жарой для сердца, — в нашем материале.