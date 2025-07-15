В Госдуме призвали не относиться серьёзно к идее сократить срок обучения в школе
Депутат Милонов счёл непроработанной идею сократить школьное обучение до 10 лет
Школьники. Обложка © freepik
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против идеи сократить школьное обучение до 10 лет для снижения возраста вступления во взрослую жизнь. Парламентарий подчеркнул, что инициатива общественников выглядит достаточно рискованной, и относиться к ней очень серьёзно не следует.
«Снижать возраст вступления во взрослую жизнь за счёт сокращения времени обучения — не самая проработанная идея», — отметил собеседник RT.
Напомним, ранее глава комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что если сократить длительность обучения в школе до 8 и 10 лет, то в стране снизится возраст рождения первого ребёнка. По его словам, рост среднего возраста вступления в брак и рождения детей тесно связан с удлинённым периодом социализации молодёжи.