В Госдуме призвали не относиться серьёзно к идее сократить срок обучения в школе

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против идеи сократить школьное обучение до 10 лет для снижения возраста вступления во взрослую жизнь. Парламентарий подчеркнул, что инициатива общественников выглядит достаточно рискованной, и относиться к ней очень серьёзно не следует.

«Снижать возраст вступления во взрослую жизнь за счёт сокращения времени обучения — не самая проработанная идея», — отметил собеседник RT.