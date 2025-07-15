Причина — другая семья: Иркутский мэр объяснился из-за шикарного отдыха дочери в США
Мэр Иркутского района Фролов не стал оправдываться за фото с отдыха дочери в США
Обложка © Telegram / Леонид Фролов, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katyushik
Глава Иркутского района Иркутской области Леонид Фролов высказался после того, как его дочь Екатерина разместила фотографии из Соединённых Штатов, где она ходит по дорогим ресторанам и заранее мечтает о возвращении. По словам мэра, у его дочери своя отдельная семья, взгляды которой не имеют общего с его собственными.
«Они отдельно живут, извините меня. У них отдельная семья», — сказал Фролов Ircity.ru по телефону.
Позже в своём телеграм-канале районный глава заявил, что не видит смысла оправдываться или опровергать что-то.
«Люди знают: Фролов всегда был и будет вместе с волонтёрами и бойцами СВО. День за днём в тылу мы вместе помогаем нашим ребятам и их семьям. Иркутский район в лидерах по оказанию помощи СВО», — подчеркнул мэр.
Фролов назвал авторов публикаций о своей семье «релокантами-уклонистами», которые сбежали в Грузию и другие страны, а теперь пытаются сеять раздор среди иркутских волонтёров. Глава района добавил, что его племянник сейчас служит в ВС РФ и находится в зоне спецоперации. Сейчас мэр готовится к переизбранию на третий срок. В связи с этим он обратился к своим политическим противникам, призвав их не пытаться оказывать на него давление через семью, поскольку «это не по-мужски».
Ранее дочь Леонида Фролова показала фотографии со своей поездки в США, похваставшись перед подписчиками дорогими вещами, отелями с видом на весь Манхэттен и казино. Поехала она туда вместе с мужем Рубеном Казаряном, который под своими фото пришёл к выводу, что «весь цивилизованный мир — это пробник Америки».