Запертые на КПП: Грузия хочет сбагрить 80 высланных из России украинских убийц и насильников

Пограничная служба Грузии отказалась пропускать около 80 граждан Украины, депортированных Россией за совершённые тяжкие преступления. Об этом телеканалу «Имеди» сообщил представитель погранполиции Лука Пааташвили.

«Большинство из этих примерно 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжёлые преступления, такие как убийства, изнасилования или связанные с наркотиками. У них нет соответствующих документов, пропустить их на территорию Грузии – большой риск», – отметил он.

Пааташвили добавил, что все задержанные находятся в приемлемых условиях на контрольно-пропускном пункте на грузино-российской границе. А заместитель министра внутренних дел соседней страны Александр Дарахвелидзе рассказал журналистам, что Украина и Молдавия ведут переговоры о возможности пропуска этих лиц транзитом через Молдавию на территорию Украины.