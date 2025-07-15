Как во Франции: В России хотят создать совет по борьбе с непристойностями в Сети

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло призвал создать в России специальный неподсудный совет, который бы занимался отслеживанием непристойного контента в социальных сетях и СМИ. По словам общественного деятеля, аналогичный орган уже действует в Великобритании и во Франции.

Собеседник издания «Абзац», в частности, предложил сформировать определённый список требований, согласно которому владельцев каналов, СМИ или блогеров с более чем десятью тысячами подписчиков могли бы лишать аккредитации за размещение непристойных материалов. Кроме того, можно блокировать их каналы по решению совета.

«Во Франции он состоит из девяти человек, три человека от президента, три от первой палаты парламента и три от другой палаты парламента. У них этот совет может принять решение о приостановке или [изъятии] лицензии за непристойные фото, а суд не имеет права это оспорить», — отметил эксперт.