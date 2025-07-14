Россияне рискуют загреметь за решётку за появление в плавках и бикини в городе

Юрист Илья Русяев предупредил россиян о возможных последствиях за появление в купальниках вне пляжа. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что нахождение граждан в пляжных костюмах в местах, не предназначенных для купания, может быть расценено как нарушение норм общественной нравственности, что чревато штрафом или даже арестом.

По словам эксперта, если человек появится в купальнике в таких местах, как городские парки, улицы, детские площадки или общественный транспорт, это может вызвать юридическую ответственность. А в ряде случаев действия гражданина могут быть расценены как мелкое хулиганство. Правонарушение может обернуться штрафом от 500 до 1000 рублей или арестом на 15 суток.

«Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», — подчеркнул юрист.