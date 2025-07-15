Травматологи по кускам собрали ногу мужчине, которую раздробила каменная плита

В Мытищах врачи спасли 30-летнего мужчину, которому на ногу упала каменная плита во время ремонта. Его срочно доставили в больницу с бинтами, пропитанными кровью. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

По словам мужчины, плита ударила его по стопе. Врачи обнаружили, что кожа и мягкие ткани на его ноге сильно повреждены, мизинец вывихнут и сломана кость, к которой он крепится. Повреждения были настолько серьёзными, что могла потребоваться ампутация пальца. К счастью, крайних мер удалось избежать.

Мужчину в Мытищах спасли травматологи после падения каменной плиты на ногу. Фото © Минздрав Московской области.

Во время операции рану тщательно промыли и очистили от грязи, удалили мёртвые ткани и восстановили сломанные кости. Вывих вправили, а мизинец соединяли со сломанной костью с помощью специальной спицы. Рану зашили и установили дренаж для оттока жидкости.

«Послеоперационный период протекал гладко, без гнойно-септических осложнений. Пациенту проводилось физиолечение, а также специальные терапии», – рассказал заведующий операционным блоком врач-травматолог-ортопед Никита Поляков.

Сейчас пациент уже выписан домой, он чувствует себя хорошо. Ему предстоит реабилитация в поликлинике по месту жительства.