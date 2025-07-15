Древний барельеф с танцующими лезгинку фигурами нашли в Сочи

В Сочи была обнаружена уникальная барельефная композиция на фасадной плите дольмена (древние культовые и погребальные сооружения) группы «Чумаки», что является редкостью для Западного Кавказа. Как сообщил заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории Андрей Кизилов, на дольмене, находящемся в бассейне реки Цусхвадж в Лазаревском районе, изображены три фигуры, которые, вероятно, танцуют лезгинку.

Барельефная композиция на фасадной плите дольмена группы «Чумаки». Фото © Личный архив Андрея Кизилова

Барельефная композиция на фасадной плите дольмена группы «Чумаки». Фото © Личный архив Андрея Кизилова

«Два крайних персонажа изображены в зеркальных позах, одна рука которых протянута в сторону центральной фигуры, а вторая согнута в локте и опущена вниз. Центральная фигура изображена с опущенными руками», — цитирует Кизилова ТАСС.

По словам учёного, данная композиция была выявлена благодаря современным цифровым технологиям, таким как фотограмметрия и 3D-обработка. Эти методы позволили более чётко увидеть и прояснить плохо сохранившиеся элементы барельефа. Аналогичные технологии использовались при исследовании барельефа с изображением сцены загонной охоты на оленей, найденного в 2024 году на дольмене хребта Мизегух. Ранее это изображение было практически незаметно.

Работы, в ходе которых зафиксировали объект, проводили для создания реестра дольменов к 2026 году.