Лазерная терапия: Российские учёные предложили новый метод лечения бесплодия

Специалисты из Сеченовского университета представили инновационный подход к терапии эндометриоза – широко распространённой гинекологической патологии, нередко приводящей к сильным болям во время менструации и проблемам с репродуктивной функцией. Разработанная методика предполагает удаление очагов заболевания с использованием гольмиевого лазера, сообщает «Газета.ru».

Эндометриоз представляет собой гинекологическое заболевание, характеризующееся распространением клеток эндометрия за пределы матки – в мышечный слой органа, шейку матки, яичники, влагалище и другие органы. Это приводит к воспалительным процессам, болевому синдрому, а в тяжёлых случаях – к бесплодию.

«Раньше заболевание лечили только двумя способами – хирургическим и медикаментозным. Часто при хирургическом вмешательстве приходится удалять матку. Но даже если иссекать только часть эндометрия, на матке образуется большой рубец, а эндометриоз тем временем может продолжить прогрессировать. Лекарства же часто дают лишь временный эффект. К тому же гормональная терапия может нарушить менструальный цикл. Всё это мешает пациентке забеременеть», – подчеркнул профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета Анатолий Ищенко.

В связи с этим, для лечения эндометриоза стали применять лазерные технологии. В Сеченовском Университете разработали и успешно внедрили в клиническую практику метод лазерного дриллинга матки с использованием гольмиевого лазера Ho-YAG. В матку через минимальный разрез вводят гибкий световод. Через него лазерный луч направленно воздействует на очаги эндометриоза, испаряя их в пределах нескольких каналов.

Контроль за зоной и глубиной воздействия осуществляется с помощью ультразвукового исследования. Данный метод позволяет осуществлять точечное воздействие, не затрагивая окружающие ткани, предотвращает повторные кровотечения и снижает риск образования тромбов.