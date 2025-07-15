Россиянин заживо сжёг жену из-за наследства

В Республике Башкортостан 60-летний житель Белорецка сжёг заживо свою жену из-за конфликта по поводу распределения долей в доме для детей. Пенсионера приговорили к 12 годам строгого режима за убийство (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает региональное управление СК России.

«В январе 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей супругой из-за несогласия в вопросе выделения долей в доме детям проткнул бытовой газовый баллон, после чего поджёг выходящий газ и направил струю пламени в сторону потерпевшей», — говорится в сообщении.

Женщина получила ожоги 95% поверхности тела и дыхательных путей. Она скончалась в больнице.

После совершённого преступления обвиняемый сообщил о пожаре соседям, однако не упомянул о своей роли в трагедии, выдавая случившееся за случайный инцидент. В ходе расследования были проведены экспертизы, которые подтвердили версию следствия и доказали причастность мужчины к преступлению.