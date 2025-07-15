Программы-вымогатели: Названы самые устрашающие хакерские атаки в 2025 году
«Газета.ru»: Вирусы-шифровальщики являются главной киберугрозой для россиян
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По мнению значительного большинства (64%) российских специалистов в области IT и информационной безопасности, основную опасность в киберпространстве в 2025 году представляют программы-вымогатели. Об этом сообщает «Газета.ru».
Опрос показал, что на втором месте по степени значимости находятся сложные таргетированные атаки, известные как APT (28% опрошенных), а третье место занимают DDoS-атаки (8%). Полученные данные указывают на существенную трансформацию в сфере киберугроз. В прошлогоднем аналогичном исследовании DDoS-атаки были названы главной проблемой большинством экспертов (62%). Теперь акцент сместился в сторону атак, направленных на шифрование информации с целью получения выкупа или намеренного выведения из строя IT-инфраструктуры.
«Цель шифровальщиков — модифицировать (зашифровать) все файлы с чувствительной информацией компании, а далее требовать выкуп за её расшифровку. При этом, например, для промышленности ущерб может быть непредсказуемым из-за простоя производственного процесса. Если вирус-шифровальщик попадает из корпоративной среды в производство, то оно просто встаёт», — объяснил руководитель направления сетевой безопасности Александр Шилов.
Кроме того, восстановление работоспособности инфраструктуры после кибератаки с использованием шифровальщика – это задача, уникальная для каждой ситуации, требующая заблаговременной подготовки регламентов. Подготовка к восстановлению систем имеет не меньшую важность, чем их предварительная защита.
А ранее Life.ru писал, что мошенники массово используют эротические дипфейки для вымогательства. Фейковые фотографии сами по себе являются мощным инструментом психологического давления на потенциальную жертву. А добавление табуированной темы эротики делает это давление ещё жёстче.