Программы-вымогатели: Названы самые устрашающие хакерские атаки в 2025 году

По мнению значительного большинства (64%) российских специалистов в области IT и информационной безопасности, основную опасность в киберпространстве в 2025 году представляют программы-вымогатели. Об этом сообщает «Газета.ru».

Опрос показал, что на втором месте по степени значимости находятся сложные таргетированные атаки, известные как APT (28% опрошенных), а третье место занимают DDoS-атаки (8%). Полученные данные указывают на существенную трансформацию в сфере киберугроз. В прошлогоднем аналогичном исследовании DDoS-атаки были названы главной проблемой большинством экспертов (62%). Теперь акцент сместился в сторону атак, направленных на шифрование информации с целью получения выкупа или намеренного выведения из строя IT-инфраструктуры.

«Цель шифровальщиков — модифицировать (зашифровать) все файлы с чувствительной информацией компании, а далее требовать выкуп за её расшифровку. При этом, например, для промышленности ущерб может быть непредсказуемым из-за простоя производственного процесса. Если вирус-шифровальщик попадает из корпоративной среды в производство, то оно просто встаёт», — объяснил руководитель направления сетевой безопасности Александр Шилов.

Кроме того, восстановление работоспособности инфраструктуры после кибератаки с использованием шифровальщика – это задача, уникальная для каждой ситуации, требующая заблаговременной подготовки регламентов. Подготовка к восстановлению систем имеет не меньшую важность, чем их предварительная защита.