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15 июля, 14:17

Бывшему ефрейтору из Челябинска грозит 24 года тюрьмы за продажу данных СБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Прокурор запросил для бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева*, наказание в виде 24 лет лишения свободы. Мужчина обвиняется в продаже конфиденциальной информации украинским Вооружённым силам.

На судебном заседании сторона обвинения предложила назначить Хожаеву* окончательный срок с учётом всех эпизодов преступной деятельности. Согласно ходатайству, первые пять лет он должен провести в следственном изоляторе, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемому грозит штраф в размере 700 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

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* Включён в список террористов и экстремистов;

** Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Владимир Озеров
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