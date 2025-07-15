Бывшему ефрейтору из Челябинска грозит 24 года тюрьмы за продажу данных СБУ

Прокурор запросил для бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева*, наказание в виде 24 лет лишения свободы. Мужчина обвиняется в продаже конфиденциальной информации украинским Вооружённым силам.

На судебном заседании сторона обвинения предложила назначить Хожаеву* окончательный срок с учётом всех эпизодов преступной деятельности. Согласно ходатайству, первые пять лет он должен провести в следственном изоляторе, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемому грозит штраф в размере 700 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

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