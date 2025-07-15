Госдума одобрила проект об усилении ответственности иноагентов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разработанный группой депутатов. Он предполагает ужесточение ответственности для иностранных агентов за несоблюдение установленного порядка их деятельности.

Согласно предложенным изменениям, планируется отменить требование, что иноагент должен совершить два административных правонарушения по статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для привлечения к уголовной ответственности. Вместо этого достаточно будет одного нарушения.

«Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства», — сообщили в Госдуме.

Там отметили, что те, кто не соблюдает российские законы, должны отвечать за свои действия по всей строгости.

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