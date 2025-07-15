Остаётся смертоносным десятилетия: Зеленский узаконил запрещённое оружие ради паритета с Россией
Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах
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Владимир Зеленский отменил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах 1997 года на территории Украины. Документ запрещал создавать и применять такие снаряды из-за опасности для гражданского населения, поскольку они могут оставаться смертоносными в течение десятилетий после окончания конфликта, превращая плодородные земли в опасные зоны. Эти мины разрешалось хранить лишь в небольшом количестве на складах с единственной целью – разработки новых методов разминирования.
«Безотлагательно подписал переданный из Верховной рады документ о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — сообщил Зеленский.
По его словам, подобное решение поможет Киеву добиться «по меньшей мере паритета с Россией в силах и средствах» на поле боевых действий. Глава киевского режима также добавил, что противопехотные мины нужны ВСУ в целях «защиты».
В конце июня уже сообщалось, что Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о прекращении участия Украины в Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Международное соглашение вступило в силу в 1999 году. Власти Незалежной ратифицировали документ в 2005 году. Однако Киев давно высказывал недовольство установленными ограничениями. Официально Зеленский подписание документа не подтверждал.