Владимир Зеленский отменил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах 1997 года на территории Украины. Документ запрещал создавать и применять такие снаряды из-за опасности для гражданского населения, поскольку они могут оставаться смертоносными в течение десятилетий после окончания конфликта, превращая плодородные земли в опасные зоны. Эти мины разрешалось хранить лишь в небольшом количестве на складах с единственной целью – разработки новых методов разминирования.

«Безотлагательно подписал переданный из Верховной рады документ о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — сообщил Зеленский.

По его словам, подобное решение поможет Киеву добиться «по меньшей мере паритета с Россией в силах и средствах» на поле боевых действий. Глава киевского режима также добавил, что противопехотные мины нужны ВСУ в целях «защиты».