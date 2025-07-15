Спор начался в Сети: Вскрылись подробности перестрелки у рынка в Ингушетии

Спор между двумя мужчинами в социальных сетях завершился перестрелкой у рынка в Ингушетии. В результате конфликта оба участника получили тяжёлые ранения и отправились в реанимацию. Правоохранительные органы продолжают выяснить все обстоятельства ЧП, сообщает «Царьград».

По данным МВД, перестрелка началась вечером 13 июля недалеко от строительного рынка Назрани. Сигнал о происшествии полицейским поступил из больницы, куда оба пострадавших были доставлены с серьёзными ранениями. Обоим мужчинам по 42 года, друг другу они приходятся родственниками. По одной из версий, конфликт между нами вспыхнул на религиозной почве. А очная встреча лишь усугубила ситуацию.

На месте ЧП правоохранители обнаружили и изъяли девять гильз, само оружие (предположительно, пистолет и автомат) после перестрелки не было найдено. Одному из пострадавших пуля повредила живот и бедро и застряла в позвоночнике. Другой мужчина получил ранения в грудь, плечо, колено и лёгкое. Они остаются под наблюдением врачей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».