Россиянам объяснили, почему идеальные фото в соцсетях летом портят отпуск

Просмотр чужих летних фотографий в социальных сетях может создавать завышенные требования. Люди начинают сравнивать себя с другими, из-за чего появляется ощущение неполноценности. Об этом заявила психотерапевт Ирина Крашкина.

«Социальные сети действительно могут влиять на наши ожидания от лета. Часто получается так, что в лентах мы видим только идеализированные картинки — люди выкладывают самые яркие, радостные моменты, и складывается ощущение, что у всех вокруг «идеальное лето», а у тебя — что-то не то, не дотягиваешь», — подчеркнула специалист в беседе с РИАМО.

По её словам, такой просмотр провоцирует сопоставление своей жизни с жизнью других людей, и может казаться, что у них она более яркая и насыщенная. Это, в свою очередь, способно породить зависть и чувство, что чего-то не хватает. В результате формируются нереалистичные ожидания. Вместо того, чтобы получать удовольствие от обычных моментов, таких как тёплый вечер или прогулка, человек стремится к экстраординарным переживаниям, чтобы лето казалось «правильным». И зачастую это приводит к разочарованию, отметила эксперт.

Крашкина также указала на то, что постоянный просмотр ленты новостей отвлекает от реальной жизни. Погружаясь в чужие фотографии, мы перестаём обращать внимание на то, что происходит вокруг нас. А ведь прямо сейчас рядом может происходить что-то прекрасное, что мы просто упускаем из виду, отметила медик.