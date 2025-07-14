«Дождёмся августа»: Жителям Москвы и Подмосковья обещали самое жаркое лето в истории

Лето текущего года в Москве и Подмосковье имеет все шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений. Однако, по словам метеоролога Надежды Точеновой, для подтверждения этого прогноза необходимо дождаться августа.

«Есть шанс, что именно это лето может попасть в статистику самых жарких периодов в году за всю историю наблюдений. Однако пока нужно дождаться августа, чтобы узнать точно», — отметила собеседница интернет-издания Regions.ru.

П её словам, август 2025 года в столичном регионе ожидается умеренно тёплым, с постепенным снижением температуры к концу месяца. А в начале августа днём температура будет колебаться в пределах 23–27, ночью — около 16 градусов. К середине месяца столбики термометров днём могут достигать отметки около 24 градусов, а ночью — до 14.