«Дождёмся августа»: Жителям Москвы и Подмосковья обещали самое жаркое лето в истории
Метеоролог Точенова спрогнозировала снижение температуры в августе до +10
Лето. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Лето текущего года в Москве и Подмосковье имеет все шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений. Однако, по словам метеоролога Надежды Точеновой, для подтверждения этого прогноза необходимо дождаться августа.
«Есть шанс, что именно это лето может попасть в статистику самых жарких периодов в году за всю историю наблюдений. Однако пока нужно дождаться августа, чтобы узнать точно», — отметила собеседница интернет-издания Regions.ru.
П её словам, август 2025 года в столичном регионе ожидается умеренно тёплым, с постепенным снижением температуры к концу месяца. А в начале августа днём температура будет колебаться в пределах 23–27, ночью — около 16 градусов. К середине месяца столбики термометров днём могут достигать отметки около 24 градусов, а ночью — до 14.
Кроме того, эксперт прогнозирует похолодание в последнюю неделю августа. Так, дневные температуры могут упасть до 20 градусов, а ночные — до 10. Также ожидаются осадки, которые будут распределены неравномерно по региону. Особенно дожди усилятся во второй половине месяца. Тем не менее прогноз является предварительным, ситуация может измениться, хотя жары в 30 градусов в августе уже не предвидится.
К слову, на днях в Москве жара побила температурный рекорд 122-летней давности. А на Кубани адское пекло спровоцировало массовое отключение электричества. В то же время в Петербурге люди спасались от жары на импровизированном пляже в Парке 300-летия.