Своих в жару не бросаем: У стен Кремля сняли на видео трогательную сцену с почётным караулом
Солдат почётного караула помог товарищу в жару в Александровском саду
Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
В Александровском саду в Москве случайный посетитель запечатлел трогательную сцену взаимной поддержки среди солдат почётного караула в жаркую погоду. Ролик быстро распространился в социальных сетях.
Солдаты почётного караула в жаркую погоду. Видео © X / petrov80948
В один из знойных дней в Москве, часовой у Вечного огня заметил, что его товарищу по службе тяжело переносить жару. Соблюдая устав, он подошёл к нему и, не нарушая строевого шага, аккуратно вытер пот со лба сослуживца.
После этого он тщательно поправил головной убор. Убедившись, что внешний вид товарища в порядке, солдат отдал ему честь и ушёл на своё место.
Последние дни столичный регион накрыл сильнейший зной. Так, вчера в Москве был установлен новый температурный рекорд. Воздух в центре города прогрелся до +36,1 градуса по Цельсию. Таким образом, был побит предыдущий максимум для этого дня, зафиксированный более века назад — в 1903 году. Как справляться с высокими температурами — в материале Life.ru.