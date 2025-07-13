Своих в жару не бросаем: У стен Кремля сняли на видео трогательную сцену с почётным караулом

В Александровском саду в Москве случайный посетитель запечатлел трогательную сцену взаимной поддержки среди солдат почётного караула в жаркую погоду. Ролик быстро распространился в социальных сетях.

Солдаты почётного караула в жаркую погоду. Видео © X / petrov80948

В один из знойных дней в Москве, часовой у Вечного огня заметил, что его товарищу по службе тяжело переносить жару. Соблюдая устав, он подошёл к нему и, не нарушая строевого шага, аккуратно вытер пот со лба сослуживца.

После этого он тщательно поправил головной убор. Убедившись, что внешний вид товарища в порядке, солдат отдал ему честь и ушёл на своё место.