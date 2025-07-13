Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 09:32

Своих в жару не бросаем: У стен Кремля сняли на видео трогательную сцену с почётным караулом

Солдат почётного караула помог товарищу в жару в Александровском саду

Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

В Александровском саду в Москве случайный посетитель запечатлел трогательную сцену взаимной поддержки среди солдат почётного караула в жаркую погоду. Ролик быстро распространился в социальных сетях.

Солдаты почётного караула в жаркую погоду. Видео © X / petrov80948

В один из знойных дней в Москве, часовой у Вечного огня заметил, что его товарищу по службе тяжело переносить жару. Соблюдая устав, он подошёл к нему и, не нарушая строевого шага, аккуратно вытер пот со лба сослуживца.

После этого он тщательно поправил головной убор. Убедившись, что внешний вид товарища в порядке, солдат отдал ему честь и ушёл на своё место.

Передышка от жары: Москву и Подмосковье накрыл сильный дождь с градом
Передышка от жары: Москву и Подмосковье накрыл сильный дождь с градом

Последние дни столичный регион накрыл сильнейший зной. Так, вчера в Москве был установлен новый температурный рекорд. Воздух в центре города прогрелся до +36,1 градуса по Цельсию. Таким образом, был побит предыдущий максимум для этого дня, зафиксированный более века назад — в 1903 году. Как справляться с высокими температурами — в материале Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar