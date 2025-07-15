Украинцам разрешили одновременно иметь паспорта двух и более стран, но не российский

Владимир Зеленский объявил о подписании закона, который легализует множественное гражданство. Она разрешает одновременно иметь паспорта двух и более стран, но не российский. Глава киевского режима также поручил начать работу над составлением перечня государств, с которыми это будет возможно.

«Безотлагательно подписал переданные из Верховной рады Украины документы: закон о множественном гражданстве. <...> Поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов», — написал он.