Украинцам разрешили одновременно иметь паспорта двух и более стран, но не российский
Зеленский подписал закон о легализации множественного гражданства
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский объявил о подписании закона, который легализует множественное гражданство. Она разрешает одновременно иметь паспорта двух и более стран, но не российский. Глава киевского режима также поручил начать работу над составлением перечня государств, с которыми это будет возможно.
«Безотлагательно подписал переданные из Верховной рады Украины документы: закон о множественном гражданстве. <...> Поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов», — написал он.
Напомним, что на Украине приняли закон, позволяющий людям одновременно иметь гражданства тех стран, которые ввели санкции против России. При этом если жители Незалежной получили российский паспорт, то они будут лишены украинского. Кроме того, законопроект позволит предоставлять гражданство этническим украинцам, за исключением граждан РФ, а также иностранным боевикам, воюющим на стороне ВСУ.