Госдума приняла закон о закреплении понятия студенческая семья

Госдума приняла закон, закрепляющий понятие «студенческая семья» в законодательстве. Согласно документу, к этой категории относятся супружеские пары или родители-одиночки до 35 лет, где хотя бы один член семьи обучается очно или очно-заочно в учреждениях СПО или вузах.

Закон предоставляет таким семьям особый статус и дополнительные меры поддержки, не дублирующие существующие программы. По данным депутата Александра Толмачёва, в России насчитывается около 26 тысяч студенческих семей, из которых 5,6 тысячи воспитывают детей. При этом 60% студентов хотели бы создать семью, но лишь 3,3% состоят в браке.

Парламентарий пояснил, что новый закон устраняет правовой вакуум, позволяя решать специфические проблемы студенческих семей, такие как проживание в общежитиях, поддержка студенческих матерей и перевод на бюджетные места. Документ также разграничивает полномочия между ведомствами для ускорения реализации конкретных мер поддержки.

«Мы закрепили понятие студенческой семьи и очертили круг тех, кто попадает в эту категорию: молодые семьи, в которых супруги, родители или усыновители не старше 35 лет обучаются по программам среднего профессионального и высшего образования», — приводит слова парламентария РИА «Новости».

Закон предусматривает систематизацию лучших региональных практик и их внедрение на федеральном уровне, что должно способствовать демографическому росту, поддержке молодёжи и укреплению научного потенциала страны.