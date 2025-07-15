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15 июля, 14:40

Госдума приняла закон о закреплении понятия студенческая семья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Госдума приняла закон, закрепляющий понятие «студенческая семья» в законодательстве. Согласно документу, к этой категории относятся супружеские пары или родители-одиночки до 35 лет, где хотя бы один член семьи обучается очно или очно-заочно в учреждениях СПО или вузах.

Закон предоставляет таким семьям особый статус и дополнительные меры поддержки, не дублирующие существующие программы. По данным депутата Александра Толмачёва, в России насчитывается около 26 тысяч студенческих семей, из которых 5,6 тысячи воспитывают детей. При этом 60% студентов хотели бы создать семью, но лишь 3,3% состоят в браке.

Парламентарий пояснил, что новый закон устраняет правовой вакуум, позволяя решать специфические проблемы студенческих семей, такие как проживание в общежитиях, поддержка студенческих матерей и перевод на бюджетные места. Документ также разграничивает полномочия между ведомствами для ускорения реализации конкретных мер поддержки.

«Мы закрепили понятие студенческой семьи и очертили круг тех, кто попадает в эту категорию: молодые семьи, в которых супруги, родители или усыновители не старше 35 лет обучаются по программам среднего профессионального и высшего образования», — приводит слова парламентария РИА «Новости».

Закон предусматривает систематизацию лучших региональных практик и их внедрение на федеральном уровне, что должно способствовать демографическому росту, поддержке молодёжи и укреплению научного потенциала страны.

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Напомним, в первом чтении законопроект приняли в ноябре. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая стоит во главе инициативной группы, пояснила, что инициатива обеспечит основу для развития мер поддержки студенческих семей, а также необходимой инфраструктуры на региональном и федеральном уровнях.

Никита Никонов
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