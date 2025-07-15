Обязательные требования к внешнему виду курьеров начали действовать в Петербурге

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые требования к внешнему виду и транспорту курьеров, сообщили в городском комитете по транспорту. Согласно опубликованному распоряжению, теперь все доставщики товаров обязаны иметь опрятный внешний вид и использовать одежду и транспорт со светоотражающими элементами. Кроме того, идентификационный номер курьера должен быть чётко виден на одежде, сумке и транспортном средстве.

Эти меры дополняют ранее введённые с 1 июля правила для курьеров, использующих электросамокаты и электровелосипеды. Их обязали не превышать скорость 10 км/ч на тротуарах и пешеходных зонах. Также для них запрещено движение по ряду центральных улиц и площадей, включая Гороховую улицу, Большую и Малую Морские, Загородный проспект, Исаакиевскую площадь, а также Английскую и Адмиралтейскую набережные.