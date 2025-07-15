Глава МИД Украины захотел лишить Россию ресурсов
Глава МИД Украины Сибига обратился к ЕС с призывом лишить Россию ресурсов
Обложка © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
Во время встречи министров иностранных дел стран Евросоюза глава украинского МИД Андрей Сибига подчеркнул необходимость «ограничить финансовые возможности России». Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальной сети X.
Сибига заявил, что в общих интересах необходимо перекрыть источники финансирования России. По его словам, сокращение доходов от продажи нефти — это приоритетная задача, нельзя больше медлить с введением санкций. Для обеспечения безопасности он призвал достичь военного паритета с Россией, включая развитие оборонной промышленности.
Дипломат также обратился к партнёрам с призывом инвестировать в производство беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. По словам Сибиги, Украина стремится к «справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру» и выразил надежду, что Дания, как председатель ЕС, предпримет соответствующие шаги для достижения этой цели.
«Пришло время действовать ради построения безопасной, мирной и процветающей Европы», — заключил Сибига.
Совсем недавно Сибига вновь призвал к ужесточению санкционного давления на Россию. Его заявление прозвучало на фоне интенсификации военных действий со стороны ВС РФ на территории Украины. Министр подчеркнул, что ограничительные меры, по его мнению, необходимы для безопасности не только Украины, но и всей Европы.