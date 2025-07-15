Глава МИД Украины захотел лишить Россию ресурсов

Во время встречи министров иностранных дел стран Евросоюза глава украинского МИД Андрей Сибига подчеркнул необходимость «ограничить финансовые возможности России». Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальной сети X.

Сибига заявил, что в общих интересах необходимо перекрыть источники финансирования России. По его словам, сокращение доходов от продажи нефти — это приоритетная задача, нельзя больше медлить с введением санкций. Для обеспечения безопасности он призвал достичь военного паритета с Россией, включая развитие оборонной промышленности.

Дипломат также обратился к партнёрам с призывом инвестировать в производство беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. По словам Сибиги, Украина стремится к «справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру» и выразил надежду, что Дания, как председатель ЕС, предпримет соответствующие шаги для достижения этой цели.

«Пришло время действовать ради построения безопасной, мирной и процветающей Европы», — заключил Сибига.