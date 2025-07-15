Зумеры отменили «алло»

Молодёжь всё реже использует слово «алло» при ответе на звонок, предпочитая молчание. Такие выводы сделали эксперты, проанализировав изменение коммуникативных привычек в цифровую эпоху, пишет «Business Insider».

По мнению исследователей, отказ от традиционного приветствия связан со страхом перед спамом и мошенническими звонками. Кроме того, молодое поколение придерживается мнения, что начинать разговор должен звонящий, так как именно он заинтересован в общении. Некоторые специалисты также отмечают, что разница в этикете между поколениями усиливает этот тренд.

«Алло» как стандарт начался с изобретения телефона и был предложен самим Томасом Эдисоном в 1870-х.