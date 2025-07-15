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15 июля, 15:29

Зумеры отменили «алло»

Зумеры перестали говорить «алло», отвечая на телефонный звонок

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Молодёжь всё реже использует слово «алло» при ответе на звонок, предпочитая молчание. Такие выводы сделали эксперты, проанализировав изменение коммуникативных привычек в цифровую эпоху, пишет «Business Insider».

По мнению исследователей, отказ от традиционного приветствия связан со страхом перед спамом и мошенническими звонками. Кроме того, молодое поколение придерживается мнения, что начинать разговор должен звонящий, так как именно он заинтересован в общении. Некоторые специалисты также отмечают, что разница в этикете между поколениями усиливает этот тренд.

«Алло» как стандарт начался с изобретения телефона и был предложен самим Томасом Эдисоном в 1870-х.

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Вслед за «алло» в лету уходят и записные книжки с номерами. Многие зумеры и представить не могут, что телефонные коды раньше записывали не сразу в смартфон. А вот певица Татьяна Буланова помнит об этом и рассказывает это молодому поколению — ведь теперь исполнительница хита «Записная книжка» стала любимицей молодёжи. Вслед за Надеждой Кадышевой зумеры подняли её на волну хайпа.

Александра Мышляева
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