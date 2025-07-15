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15 июля, 15:37

+1 фобия: Сразу двое россиян погибли из-за стеклянных дверей

Mash на Мойке: В Петербурге мужчины погибли от ударов стеклянных дверей

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В Санкт-Петербурге произошло две трагедии, в результате которых мужчины погибли из-за столкновения с дверями в своих квартирах. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Первый инцидент случился ночью в Красногвардейском районе. Мужчина решил выпить воды и пошёл на кухню в темноте, чтобы не разбудить родных. Он не заметил дверь со стеклянной вставкой и случайно ударился о неё, разбив стекло. Осколки порезали артерии, и мужчина скончался.

Второй случай произошёл в Красносельском районе. Мужчина также ночью не увидел стеклянную дверь шкафа и сильно ударился головой о неё, что привело к его смерти.

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А ранее в Екатеринбурге маленькая девочка умерла, предположительно, подавившись бананом. В скорую позвонили очевидцы, но дали неверный адрес. Из-за этого медики потратили много времени на поиск пострадавшей.

Анастасия Никонорова
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