+1 фобия: Сразу двое россиян погибли из-за стеклянных дверей

В Санкт-Петербурге произошло две трагедии, в результате которых мужчины погибли из-за столкновения с дверями в своих квартирах. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Первый инцидент случился ночью в Красногвардейском районе. Мужчина решил выпить воды и пошёл на кухню в темноте, чтобы не разбудить родных. Он не заметил дверь со стеклянной вставкой и случайно ударился о неё, разбив стекло. Осколки порезали артерии, и мужчина скончался.

Второй случай произошёл в Красносельском районе. Мужчина также ночью не увидел стеклянную дверь шкафа и сильно ударился головой о неё, что привело к его смерти.