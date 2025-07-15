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15 июля, 15:05

В Петербурге выясняют личность мужчины, тело которого выловили из Невы

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга продолжается расследование обстоятельств гибели неизвестного мужчины, тело которого в понедельник, 14 июля, утром выловили из Невы. ЧП произошло у дома № 6 по улице Громова, сообщает 78.ru.

Мужчина, погибший в Петербурге. Фото © 78.ru

Мужчина, погибший в Петербурге. Фото © 78.ru

По данным издания, прибывший на место обнаружения трупа наряд полиции подтвердил факт утопления. Погибшему на вид от 30 до 50 лет, он был одет в тёмную футболку и джинсы, особых примет не имеет. Тело направлено в морг для проведения экспертизы и установления точных причин смерти. Расследование продолжается.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Faugere

Борис Эльфанд
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