В Петербурге выясняют личность мужчины, тело которого выловили из Невы

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга продолжается расследование обстоятельств гибели неизвестного мужчины, тело которого в понедельник, 14 июля, утром выловили из Невы. ЧП произошло у дома № 6 по улице Громова, сообщает 78.ru.

Мужчина, погибший в Петербурге. Фото © 78.ru

По данным издания, прибывший на место обнаружения трупа наряд полиции подтвердил факт утопления. Погибшему на вид от 30 до 50 лет, он был одет в тёмную футболку и джинсы, особых примет не имеет. Тело направлено в морг для проведения экспертизы и установления точных причин смерти. Расследование продолжается.